Владимир Путин поздравил «Волонтеров Победы» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетием Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Обращение главы государства было озвучено в субботу в первый день Международного онлайн-форума движения.

Владимир Путин отметил, что «за прошедшие годы движение завоевало высокий общественный авторитет, достойно продолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми во все времена славилась наша страна», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Важно, что сегодня этот масштабный, поистине общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами. Объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных людей – как в России, так и за ее пределами. Вы искренне стремитесь приносить пользу Отечеству, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим страницам нашей истории. И, конечно, глубокого признания заслуживает ваша самоотверженная, слаженная работа в период сложной эпидемиологической обстановки. Желаю вам успехов и всего наилучшего!», – добавил он.

Также свои поздравления движению направили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.

Отметить юбилей движения в режиме онлайн в эти выходные собрались более 5 тыс. человек из 50 стран мира. Вместе с приглашенными гостями «Волонтеры Победы» подвели основные итоги работы за первые пять лет, запланировали цели на будущее и презентовали новую систему роста добровольцев движения.

Форум проводится при поддержке ОАО «Российские железные дороги». В рамках мероприятия для участников запланирована двухдневная образовательная программа, творческие вечера, встречи с наставниками движения, конкурсы и подарки.

Отмечается, что «Волонтеры Победы» из проекта в Год 70-летия Победы развились в «мощное движение с широким представительством не только в городах и селах нашей страны, но и в 50 странах мира».

За это время добровольцы благоустроили более 75 тыс. воинских захоронений и памятных мест; высадили более 27 млн деревьев по всему миру в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции «Сад Памяти», помогли тысячам желающим составить семейное древо и даже найти потерянных родственников. Благополучателями организации являются более 50 тыс. ветеранов, которым оказывается помощь не только 9 мая.