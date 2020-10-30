В США запущено производство искусственных алмазов для миллениалов

Один из самых крупных в мире производитель алмазов De Beers заявил об открытии завода по производству синтетических алмазов. Эти ювелирные изделия планируется продавать поколению миллениалов, отказывающихся покупать природные драгоценности из-за вреда, который наносится экологии при их добыче.

Компания De Beers, ранее относившаяся «с презрением» к производству искусственных камней, завершила строительство завода площадью 60 тыс. квадратных фунтов (около 5 тыс. 574 квадратных метров) недалеко от Портленда, в городе Грешем (штат Орегон, США), пишет Observer.

Синтетические камни планируют продавать под брендом модных украшений De Beers Lightbox. До этого момента продукция бренда Lightbox производилась дочерней компанией в Британии.

Отмечается, что созданные в лабораториях бриллианты химически и физически идентичны природным камням, но обходятся значительно дешевле, а также безопаснее для окружающей среды.

При этом компания не собирается создавать искусственные камни для обручальных колец, поскольку потребители для этих целей все же предпочитают покупать натуральные драгоценности.

Производство расположили в Грешеме, так как в этом регионе низкая стоимость на электроэнергию. Затраты на нее в случае синтезирования камней очень большие. На предприятии работают 60 человек, при этом De Beers получила 300 тыс. долларов в виде государственной налоговой субсидии. Условием для получения средств стало сохранение рабочих мест.

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