Курганский губернатор встретился с военными медиками

В Курганскую область прибыли специалисты медицинского отряда Минобороны для лечения коронавирусных больных. Глава региона Вадим Шумков 30 октября провел встречу с военными медиками.

Бригада военных медиков ознакомилась с работой самых крупных ковидных госпиталей региона, развернутых на базе курганских больниц. Губернатор поблагодарил специалистов за поддержку и обсудил с ними направления работы, которая позволит повысить качество организации медицинской помощи жителям области, сообщается на сайте областного правительства.

Военные медики поделятся с курганскими коллегами опытм работы в сложных ситуациях и борьбе с COVID-19, а также сами будут лечить пациентов.

«Мы проговорили вопросы дислокации, на какие направления в первую очередь поедут эти специалисты, потому что это высокопрофессиональные ребята, военные медики – особая профессия. Обсуждаем больницы города Кургана, Шадринска, несколько центральных районных больниц», – отметил Вадим Шумков по итогам встречи.

Старший группы прикомандирования Алексей Сигидаев поделился впечатлениями от меучреждений Кургана и планами: «Мои предложения – медицинскую помощь оказывать по мере возможности учреждениям, которые мы согласуем, а организационно-консультативную помощь объединить. У нас есть главные специалисты в группе прикомандирования, с кем мы можем выезжать и координировать работу. Есть главный инфекционист, главный анестезиолог, лаборант и я, как организатор».

С просьбой о выделении поддержки в связи с ухудшением эпидемической ситуации в правительство России губернатор обратился лично. Помимо врачей, которые прибыли по приказу министра обороны, в Курганскую область Минздравом направлены медицинские специалисты из других регионов. Они также будут оказывать как практическую, так и организационно-методическую помощь. Вадим Шумков отметил, что поддержка, которую оказывают Курганской области Минобороны и Минздрав в сложившейся эпидемической ситуации очень важна и позволит стабилизировать обстановку вместе с мерами, которые руководством области уже приняты. С начала года более чем в 10 раз увеличено число коек для больных коронавирусом. На станции скорой помощи поступило 60 новых автомобилей, закупается оборудование для диагностики, в том числе КТ и рентгены, лаборатории, приобретаются дополнительные кислородные концентраторы, идет работа по обеспечению медучреждений дополнительными стационарными системами подачи кислорода. Кроме того, особое внимание в регионе уделяют профилактическим мероприятиям, позволяющим снизить риск заражения: регулярно проводятся проверки объектов торговли, транспорта и жилого фонда. Ограничено проведение массовых мероприятий.