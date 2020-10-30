ОНФ заявил об ухудшении материального положения россиян в пандемию

Половина россиян, которые приняли участие в опросе Общероссийского народного фронта (ОНФ), пожаловались на ухудшение материального положения во время пандемии, сообщила пресс-служба ОНФ.

«Опрос, в котором приняли участие почти 7 тыс. человек, показал, что у большинства россиян (66%) физическое и социальное самочувствие во время пандемии не изменилось. Но у половины опрошенных ухудшилось психологическое самочувствие и материальное положение», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Опрос проходил 7-25 сентября во всех регионах страны.

Кроме того, исследование показало, что большинство семей с детьми, обратившихся за выплатами в период пандемии, получили их.

«Опрос показал, что четвертая часть малоимущих семей с детьми еще сталкивается со сложными ситуациями: то нет возможности получить нужную справку, то из-за сбоев в системе теряются все документы, то заявки подаются не по тому адресу. Во многом это технические проблемы, но также есть и недоработки нормативных актов. Решение некоторых вопросов требует внесения изменений в законодательство», – отметила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать» Татьяна Буцкая.

Вместе с тем эксперты ОНФ отмечают, что правительство России очень оперативно реагировало на сигналы от общественников и решало технические проблемы, возникающие при организации выплат, говорится в пресс-релизе.

«С мая мы провели несколько опросов граждан, в которых приняли участие более 40 тыс. человек. Безусловно, часть проблем еще только предстоит решить, но опросы показывают позитивную динамику. Мы видим, что существенно сократился срок ожидания решений, отрицательные ответы теперь в большинстве ситуаций содержат обоснование или рекомендации, все меньше граждан сталкиваются с невозможностью получить информацию и перенаправлением из одного учреждения в другие», – отметила руководитель сводно-аналитического департамента ОНФ Ольга Позднякова.