Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,29%, до отметки в 79,1 руб., курс евро прибавил 0,49%, достигая 92,45 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.05 курс доллара уже рос до 79,41 руб. (+0,68%), а курс евро – до 92,72 руб. (+0,78%).

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