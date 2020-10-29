Кремль заявил о достижении регионами критических возможностей в борьбе с коронавирусом

Кремль фиксирует максимальную нагрузку на отечественную систему здравоохранения из-за распространения коронавируса, в ряде регионов уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Когда идет максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Для примера он привел показатель по заполняемости коек в больницах: в ряде регионов свыше 90% коек для заразившихся коронавирусом заняты. «То есть это фактически критическая черта», – отметил Песков.

Он также обратил внимание на возникающую «потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенную потребность в лекарствах».

«Естественно, это все создает очень большие трудности», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, заметив, что все ответственные чиновники и службы работают «практически в круглосуточном режиме».

Напомним, в среду в Кремле назвали «непозволительным» инцидент со скорыми в Омске.