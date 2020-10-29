Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным биржевой площадки на 10.00 индекс Мосбиржи рос на 0,41% и достигал 2704,5 пункта, а индекс РТС опускался на 0,27%, до 1075,4 пункта, передает ТАСС.

К 10.15 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2721,81 пункта (+1,05%). Индекс РТС торговался на уровне 1089,61 пункта (+1,05%).