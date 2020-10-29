Валуев похвалил игроков «Краснодара» за отказ вставать на колени ради борьбы с расизмом

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, почему не все футболисты «Краснодара» встали на колено в акции движения #BlackLivesMatter перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Он похвалил краснодарцев за собственное мнение и неповиновение толпе, передает Sport24.

«Я не понимаю с какого перепуга на колено-то встают? Значит, психология толпы их как-то завлекает. И надо сделать вывод, что психология толпы на тех, кто не встал на колено, не влияет. Это похвально! У человека есть свое мнение. Или он не ассоциирует себя с этой историей», – сказал Валуев.

По его мнению, эта история проблемы определенного государства, и Россия здесь не участник процесса, поскольку является многонациональным государством.

«Те колониальные страны, которые прошли проблемы расизма... Они пускай сами решают: вставать им на колено или нет. К России это не имеет никакого отношения. Эта не та история, которая должна вызывать чувство встать на колено. Кто-то должен встать на колено? Какое отношение это имеет к России? Никакого», – добавил Валуев.

Напомним, в среду российский «Краснодар» дома разгромно проиграл английскому «Челси» в матче второго тура группы Е футбольной Лиги чемпионов.