Стало известно о подготовке к сбору биометрии у желающих попасть в США

Власти США могу обязать всех желающих запросить американскую визу предоставлять биометрические данные, сообщила The Wall Street Journal.

По словам источников издания, план предусматривает создание в США базы данных, в которую будут вносить сведения о всех иностранцах, желающих запросить иммиграционную или туристическую американскую визу. Предполагается, что у иностранных граждан будут считывать отпечатки пальцев, а также, «возможно, собирать другую биометрическую информацию». Как констатирует издание, сейчас просителям виз разрешается «посетить консульство США после того, как они направят запрос на собеседование и предоставят отпечатки пальцев», передает ТАСС.

Некоторые сотрудники администрации Дональда Трампа полагают, что «сбор биометрических данных на раннем этапе даст американским властям больше времени на проверку биографии» желающих попасть в США. План уже «в течение нескольких месяцев обсуждают в Совете национальной безопасности Белого дома», уточняется в публикации.

По сведениям издания, министерство внутренней безопасности США уже начало приобретать новое оборудование для американских дипмиссий, которое позволит более точно считывать отпечатки пальцев.

Напомним, в сентябре министерство внутренней безопасности (МВБ) США предложило ужесточить правила выдачи американских виз иностранным журналистам, студентам и участникам программ обмена, ограничив их нахождение в стране фиксированным сроком для «уменьшения числа случаев мошенничества и усиления национальной безопасности» США.

В августе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ограничении возможности найма высококвалифицированных иностранных работников для федерального правительства США и подведомственных организаций.

Кроме того, в июне стало известно о планах Белого дома ограничить въезд сезонных рабочих в США, а также приостановить несколько программ, предполагающих культурный обмен с другими государствами. Позже Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи рабочих виз категорий H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J.