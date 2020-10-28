Страны Бенилюкса сняли арест с брендов российской водки

С российских водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya снят арест в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Соответствующее решение принял окружной суд Гааги.

Водочные бренды, принадлежащие российскому федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», были арестованы 18 мая этого года в рамках разбирательств между бывшими акционерами ЮКОСа и Россией по требованию холдинговой компании GML, представляющей интересы первых, пишет Deutche Welle.

Бренды планировалось продать на публичном аукционе, а вырученные деньги отправить бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации в размере 50 млрд долларов.

Напомним, в мае сообщалось, что госпредприятие «Союзплодоимпорт» считает неправомерным арест принадлежащих ему водочных товарных знаков на территории Бенилюкса и намерено обжаловать это решение.