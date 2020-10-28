В Москве сочли «бездумной» первую реакцию Запада на предложение Путина по ДСРМД

В Москве считают «бездумной» первую реакцию, прозвучавшую от ряда европейских партнеров в ответ на предложение президента России Владимира Путина по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСРМД), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков заявил, что «серьезность озвученных предложений требует их досконального изучения», и «глубина этих предложений требует фундаментального осмысления, это отражение настроя руководства России на то, чтобы найти путь к стабилизации военно-политической обстановки в Европе с точки зрения недопущения возникновения там новых «ракетных кризисов», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ставки «весьма высоки», и тот, кто «пытается проигнорировать предложения президента Путина, кто пытается от них отмахнуться», демонстрирует «весьма безответственный подход» к обеспечению европейской безопасности.

«И своей собственной безопасности, с учетом того, что первые негативистские сигналы, достаточно бездумные, мы услышали именно из Европы», – подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава государства подчеркнул, что Россия подтверждает приверженность мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства».