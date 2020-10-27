Победители «Лидеров России» станут руководителями оборонных предприятий

Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» и АНО «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках формирования Реестра независимых и внешних директоров организаций оборонно-промышленного комплекса.

В преддверии Дня оружейника, 18 сентября, президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, говоря о формировании федерального кадрового резерва в ОПК, отметил, что важно укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Будем и дальше укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса, в том числе создавать условия, чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы – те, кому сегодня 30, 40 лет, – могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять «командные высоты» на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия», – отметил Путин.

Президент подчеркнул, важность подготовки руководителей нового поколения.

«Отмечу, что подобные форматы – президентский и федеральный резерв управленческих кадров, открытый конкурс «Лидеры России» и ряд других – активно развиваются и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти, – отметил он.

«Подчеркну, важно готовить руководителей именно нового поколения, которым предстоит решать стоящие перед отраслью масштабные и нестандартные задачи, – это в том числе эффективное и своевременное выполнение гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных образцов вооружений и техники. Таких специалистов нам нужны сотни, без всякого преувеличения. Речь идет о многих сотнях специалистов самого высшего звена», – добавил президент.

Подписанное соглашение между Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» и АНО «Россия – страна возможностей» устанавливает партнерские отношения и осуществление сотрудничества в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан, обеспечения эффективного функционирования и развития Реестра независимых и внешних директоров организаций оборонно-промышленного комплекса.

«Задача конкурса «Лидера России» – отбор и продвижение перспективных управленцев, которые нацелены на высокие результаты и стремятся принести пользу стране. Наши победители и финалисты уже обладают успешным опытом руководящей работы в различных областях. В том числе, в таких сферах, как наука, техника, машиностроение, экономика, право, корпоративное управление. И мы обязательно предложим их в качестве кандидатов для Реестра независимых и внешних директоров организаций оборонно-промышленного комплекса», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Выполнение поставленных президентом Российской Федерации задач по диверсификации предприятий ОПК, которые должны перейти в короткий срок на производство продукции гражданского назначения, требует совершенствования системы корпоративного управления предприятий», – подчеркнул президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев.

Реестр формируется из числа кандидатов, имеющих успешный опыт руководящей работы и обладающих высоким уровнем компетенций и знаний в области науки и техники, экономики, права и корпоративного управления.

Квалификация этих людей должна стать серьезным подспорьем в деле освоения и выпуска отечественной высокотехнологичной продукции гражданского назначения, способной конкурировать на внутреннем и внешнем рынках с передовыми иностранными образцами. Для включения в Реестр лучших специалистов гражданского профиля Лига налаживает сотрудничество с ключевыми профильными организациями, представляющими профессиональные и экспертные сообщества.

Работа по формированию Реестра проходит в рамках поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по диверсификации предприятий ОПК с целью выпуска продукции гражданского назначения.