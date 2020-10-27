Цены на нефть выросли на фоне урагана в США

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно растут после падения в пятницу и понедельник суммарно на 4-5%, свидетельствуют данные торгов. Рынки также следят за очередным ураганом в США и ситуацией с коронавирусом.

По состоянию на 7.38 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56% – до 41,04 доллара, декабрьских фьючерсов – на 0,57%, до 40,69 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,54% – до 38,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Удорожание нефти во вторник связано с коррекционной динамикой после провала предыдущих дней, вызванного опасениями за баланс спроса и предложения из-за пандемии и планов Ливии по возобновлению добычи.

Рынки следят и за природными катаклизмами в США. Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что тропический шторм «Сета» в Карибском море усилился до урагана. Это может представлять угрозу для нефтяной добычи в Мексиканском заливе, что поддерживает цены на нефть.

Продолжает влиять на нефтяные торги и ситуация с коронавирусом. Ряд стран в последнее время фиксируют рекордный суточный прирост заражений и вводят новые ограничения. Инвесторы опасаются, что это помешает восстановление экономики и ударит по спросу на нефть.

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