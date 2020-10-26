Захарова оценила тезис Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия

Тезис Госдепартамента США о снижении порога для применения ядерного оружия вызывает особое беспокойство и заставляет всерьез задуматься о трансформации позиции Вашингтона по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на опубликованный 20 октября доклад Госдепартамента США «О международной безопасности в киберпространстве: новые модели для снижения рисков», – приводится на сайте МИД комментарий Захаровой.

Она отметила, что доклад американского ведомства построен на антироссийской риторике и содержит «крайне резкие высказывания, порой граничащие с базарным хамством».

В МИД России обратили особое внимание на тему снижения порога применения ядерного оружия, которая поднимается в докладе. Захарова напомнила, что «подобные сигналы доносятся из Вашингтона не первый раз».

«Еще в рамках пересмотра ядерной доктрины США, обновленная редакция которой была опубликована в 2018 году, в СМИ проходили утечки, что в администрации (президента США. – прим. ВЗГЛЯД) допускают использование ядерного арсенала в ответ на враждебные действия в информпространстве», – говорится в комментарии.

По словам представителя ведомства, уже на том этапе Москва высказывала озабоченность по поводу таких «корректировок американских подходов в военно-ядерной сфере».

«Теперь же окончательно подтвердилось, что наши опасения были не беспочвенны. В госдеповском докладе прямо говорится: развитие событий по такому сценарию вполне реально», — указала Захарова.

В МИД уточнили, что по отношению к виртуальному пространству доклад Госдепартамента не добавил ничего нового «к постоянно звучащим из-за океана голословным упрекам в адрес России».

«В нем вновь воспроизведены бездоказательные обвинения в «безответственном» российском поведении в киберделах. Эта тема по-прежнему занимает одно из центральных мест во внутриполитическом противостоянии для «накачивания» собственной аудитории в рамках предвыборной борьбы», – отмечается в комментарии.

По ее словам, в этот раз США «превзошли сами себя в антироссийской риторике» и доказали, что «с полным пренебрежением относятся к культуре и нормам межгосударственного общения».

Она подчеркнула, что «в реальности подходы России к использованию информационно-коммуникационных технологий не имеют ничего общего» с утверждениями Вашингтона по этому поводу.

«Вновь хотели бы напомнить о заявлении президента России Владимира Путина от 25 сентября, в котором содержатся предложения к США начать конструктивный профессиональный разговор по всему комплексу вопросов, касающихся международной информационной безопасности. Именно на этот документ предлагаем ориентироваться всем здравомыслящим силам как в самих США, так и в других странах», – заключила она.

Напомним, в СМИ появились сведения о готовности США к продлению ДСНВ в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

В четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил с утверждением, что Россия якобы согласилась на заморозку численности ядерного арсенала. После этого спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями заявил, что США не намерены продлевать ДСНВ (СНВ-3) без выполнения обозначенных Вашингтоном условий.

В тот же день спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов России и США должно включать механизм проверки.

В свою очередь Путин, выступая в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что безопасность России от отсутствия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не пострадает.