Нежелательная в России организация намерена выделить миллионы на гранты российским судьям

Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (USRF), признанный в июне нежелательной организацией в России, намерен выделить гранты объемом до 8,5 млн рублей каждый на обучение российских судей, юристов и студентов правовых дисциплин.

В описании грантового конкурса «Международная арбитражная практика в России» говорится, что проект «имеет фокус на информационно-пропагандистской работе, образовательных программах в области права, деятельности СМИ и активностях, связанных с разработкой законов и институтов на местном, региональном и федеральном уровнях», передает «Ридус».

По данным «Комитета защиты национальных интересов», грантовая программа USRF имеет пропагандистский характер.

Также отмечается, что заявки, предполагающие лишь дискуссионные мероприятия по юридическим вопросам, рассматриваться не будут. Таким образом, становится очевидным сугубо пропагандистский характер грантовой программы.

В июле сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID), несмотря на прекращение деятельности в России, выделило грант в размере 1,3 млрд рублей (20,4 млн долларов) на продвижение в России местных, региональных и федеральных реформ.