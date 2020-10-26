МЧС завершило активную фазу поисков моряков в Азовском море

Спасатели завершили активную фазу поисково-спасательных работ в Азовском море после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», сообщил представитель экстренных служб Краснодарского края.

«По состоянию на 8.00 активная фаза поисково-спасательных работ в море завершена», – сказал ТАСС источник.

По словам представителя Росморречфлота Алексея Кравченко, поиски моряков с танкера продолжаются вторые сутки, передает РИА «Новости».

«Наши два специализированных судна и привлеченных порядка восьми, два раза были облеты акватории вертолетами – результат, к сожалению, отрицательный, люди не найдены», – сказал Кравченко.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное.