Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тыс. рублей в месяц

Юморист Павел Воля высмеял слова своей супруги Ляйсан Утяшевой о том, что в случае безденежья она смогла бы прожить на 50 тыс. рублей в месяц.

Воля в начале скетча про женские и мужские траты отметил, что хочет начать с «новости, которая его касается непосредственно», и процитировал заявление супруги.

«Я могу прожить на 50 тыс. в месяц» (...) Скажи, а чего я пыжусь-то так?», – иронизирует юморист.

При этом он добавил, что Утяшева знает, о чем говорит, так как раньше она жила в маленькой квартире с матерью на очень скромный доход.

Ранее шоумен и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты в ситуации с коронавирусом «не имеют ни копейки».