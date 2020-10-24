Систему маркировки лекарств в России перевели в уведомительный режим Захарова отреагировала на слова немецкого генерала НАТО о России Минобороны решило принять на вооружение новые средства спасения летчиков 24 октября 2020, 13:34 Текст: Абдулла Шакиров

Воздушные силы России получат новые средства спасения и стрелкового оружия, рассказали в Министерстве обороны. «В Министерстве обороны обсуждаются вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения и индивидуальной защиты летного состава», – передает ТАСС сообщение ведомства. В оборонном ведомстве изучили характеристики перспективных разработок спасательных средств воздушных судов, таких как скрытая система поиска и спасения экипажа, индивидуальные летные костюмы и средства бронезащиты экипажа армейских вертолетов. Кроме того, Минобороны рассмотрело возможности внедрения в вооруженные силы новых авиационных радиостанций. В сообщении отмечается, что перед ведомством стоит задача детально проанализировать перспективные разработки ведущих стран и провести их испытания.

