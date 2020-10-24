Украинский школьник стал сиротой после смерти родителей-медиков от коронавируса В России за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса У президента Польши выявили коронавирус 24 октября 2020, 10:25 Текст: Наталья Ануфриева

У президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский. Спихальский сообщил в Twitter, что накануне Дуда сделал тест на коронавирус, «результат положительный», передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря, президент чувствует себя хорошо. Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября. Он встречался, в частности, лидером страны Владимиром Зеленским. Ранее сообщалось, что вся Польша оказалась в «красной зоне» по COVID-19. В пятницу там был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались рекордные 168 человек.

