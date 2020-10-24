Без света из-за непогоды остались более 36 тыс. жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае более 36 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Минэнерго России занимается ликвидацией последствий.

«Двадцать третьего октября с 17.10 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер 25 м/с с мокрым снегом) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «ДРСК» – входит в состав группы «РусГидро», ДЗО ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», ПАО «ДЭК» (100 %)», – сообщается на сайте Минэнерго.

Также уточняется, что без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 40 населенных пунктах края. «Температура наружного воздуха 0ºС. К аварийно-восстановительным работам привлечены восемь бригад в составе 20 человек и восемь единиц специальной техники», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, 20 октября все населенные пункты Тувы остались без электричества из-за аварийного отключения. Позднее специалисты возобновили подачу электричества, электроснабжение восстановлено через вторую линию, сообщили в Магистральных электрических сетях Сибири.

Ранее в городе Слюдянка после землетрясения в Иркутской области без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов.