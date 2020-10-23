Протоиерея Смирнова похоронили у Благовещенского храма в Москве

Протоиерей Димитрий Смирнов был похоронен в пятницу у храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве.

Отпевание Смирнова, которое провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, прошло в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

Во вторник стало известно, что почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов скончался от хронического заболевания.

Напомним, 8 мая он попал в больницу с подозрением на COVID-19, в конце месяца его выписали, а 29 сентября вновь госпитализировали.

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священника 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.