Корветы Балтфлота отработали противодействие «террористам» при заправке Пескова спросили об увольнении замдиректора ФСБ 23 октября 2020, 14:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался говорить о том, подписан ли указ главы государства об увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. «Я не могу это ни опровергнуть, ни подтвердить», – передает ТАСС слова Пескова. Таким образом он ответил на вопрос, подписан ли указ президента России Владимира Путина по поводу Смирнова, о чем сообщали некоторые СМИ.

