Путин рассказал, по кому он скучает

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос, по кому он скучает.

«По детям, редко вижу их», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин также ответил на другие вопросы участников клуба. Так, по мнению президента, «будущее за молодежью». Российский лидер отметил, что «молодежь, как правило, недовольна не тем, что происходит, а недовольна тем, чего на сегодняшний день она добилась, и хочет большего». «И это правильно, и это то, что лежит в основе прогресса, это то, что лежит в основе того, что молодые люди будут создавать лучшее будущее, чем то, которое удалось создать нам», – сказал Путин.

Он считает, что «здесь нет ничего удивительного и ничего нового». «Мы это хорошо знаем по российской классической литературе. «Отцы и дети», почитайте, там все написано», – посоветовал глава государства.

Путин добавил, что российские власти могут предоставлять молодежи больше возможностей для профессионального роста, будет создаваться больше так называемых социальных лифтов. «Мы наращиваем этот инструментарий, будем создавать условия для того, чтобы люди могли получить хорошее образование, делать карьеру, заводить семьи, получать необходимый доход для своих молодых семей, мы больше и больше разрабатываем системных мер поддержки именно молодых семей», – рассказал президент. Он отметил, что «даже в условиях пандемии большинство мер поддержки было направлено на поддержку семей с детьми, а это в основном и есть молодые люди».

«Мы и дальше так будем делать в расчете на то, что самые лучшие качества молодых людей, дерзновенное стремление вперед без оглядки на некоторые формальные вещи, которые ограничивают движение людей старшего поколения, будут направлены в позитивное созидательное русло. В конечном итоге молодые люди подхватят из рук старшего поколения эстафету и понесут ее дальше, укрепляя Россию», – заявил Путин.

Ранее Путин признался, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками.