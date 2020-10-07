Путин рассказал о счастье общения с внуками

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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Как Пашинян справляется с ролью лидера воюющей страны

Для визита на театр военных действий Никол Пашинян нарядился в подобие камуфляжа Government of Armenia/YouTube
Война в Карабахе вывела Никола Пашиняна из «зоны комфорта» – этот сугубо гражданский человек теперь вынужден руководить воюющей страной. Ему особенно трудно сохранять авторитет на фоне предшественников – легендарных полевых командиров, тех самых, что разгромили азербайджанскую армию на фронтах Карабаха в 90-х годах. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...

Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Путин рассказал о счастье общения с внуками

       7 октября 2020, 09:48
    Фото: ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что за годы во главе государства порой чувствовал, что превращается из человека в функцию, но сохранил человеческие черты характера. Так, Путин признался, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками.

    «Мои друзья, которых я знаю еще ... с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», – сказал президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», финальная серия которого публикуется в день рождения главы государства – 7 октября.

    По его словам, ему «все-таки удается сохранить такие человеческие качества».

    При этом Путин посетовал, что работа президентом накладывает отпечаток на его общение с близкими людьми, в том числе друзьями. «Конечно, есть ограничения. Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет», – сказал глава государства, отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива.

    В то же время президент отметил, что, несмотря на ограничения, его работа дает существенную отдачу в моральном плане. «Есть и компенсация этих ограничений. И самая главная компенсация – это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно», – заключил он.

    Кроме того, Путин признался, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками, но откровенничать на тему своей семьи не любит по соображениям безопасности. «Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому», – поделился эмоциями глава государства.

    В ответ на вопрос о том, кого внуки главы государства считают авторитетом, он рассказал о диалоге его дочери с одним из внуков. Ребенок спросил маму, почему он должен ее слушаться, а та в качестве аргумента напомнила, что она старше. «Нет, дедушка Вова старше», – с улыбкой процитировал ответ своего внука Путин. «Так что в известной степени, наверное, тоже для них (внуков) – пока, во всяком случае, – являюсь таким авторитетом», – заключил глава государства.

    Путин выразил надежду, что и для своих дочерей, которые уже выросли, он тоже был авторитетом. Вспоминая собственную юность, он признался, что сам в те годы равнялся на разведчиков. «На Зорге (хотел походить) в старших классах школы», – уточнил он, имея в виду разведчика Рихарда Зорге, который, работая в Германии, Японии и других странах, сообщил советскому командованию о готовящемся нападении Германии на СССР летом 1941 года, а также о планах Японии на Тихоокеанском театре военных действий.

    Рассказывая о своей семье, президент тем не менее не стал уточнять, сколько у него внуков. «Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», – сказал он.

    Путин не согласился с аргументом о том, что во многих странах члены семей политиков открыто участвуют в публичной жизни. «Люди же голосуют не за семью, а за меня и за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь. Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи, но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью», – объяснил президент.

    Тема семьи вновь возникла в разговоре с Путиным и на вопросе о его личных потерях за прошедшие 20 лет. «Родители ушли у меня из жизни прямо в начале этого пути (на высших государственных постах). Самая большая потеря», – сказал президент. Родители Путина умерли в 1998 и 1999 годах.

    Проект «20 вопросов Владимиру Путину», посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. На ресурсах агентства были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня ТАСС принял решение приостановить проект. Сегодняшняя серия – заключительная.


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