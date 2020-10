Невеста Хашукджи решила судиться с наследным принцем Саудовской Аравии

Невеста убитого в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства.

«Истцы Хатидже Дженгиз и организация Democracy for the Arab World Now, Ink. (DAWN) через нижеподписавшегося адвоката добиваются судебного решения против ответчиков по претензиям, вытекающим как из федерального законодательства США, так и законов округа Колумбия», – передает РИА «Новости» содержание иска.

Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашукджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.

Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашукджи, назвала фарсом вынесенный приговор.