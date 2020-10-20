Лукашенко заявил о сохранении власти ради сторонников, которых иначе «порвут на куски»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не пытается «посиневшими руками» сохранить власть для себя.

«Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками не держится. Вопрос не во мне – вопрос в вас. Что будет с вами без меня? Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас пожалеют? Вот вчерашние – вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он также коснулся воскресных протестных акций в Минске, заявив, что в ближайшее воскресенье в столице будет наведен порядок

«Теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили – идите решайте. Идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Не хотят - не надо», – заявил президент.

По словам Лукашенко, студенты, особенно творческих профессий, не должны участвовать в демонстрациях. Он также сообщил, что представители власти на протестных акциях борются не с инакомыслием, а с нарушениями закона.

«Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать или в открытую. Мы не против этого боремся. Мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Пришли, объяснили – вот такой порядок. Хотите учиться – учитесь. Не хотите, ребята, – уходите лучше сами», – сказал Лукашенко.

Президент согласился с тем, что времена в стране непростые, и их нужно пережить не «как «Украина или Карабах».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Ранее глава республики Лукашенко объяснил, почему не отдаст власть.