Умер прорывавшийся на танке к Рейхстагу Герой Советского Союза

В Самаре умер Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, который прорывался на танке к зданию Рейхстага в 1945 году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Самарскую область, всю Россию постигла тяжелая утрата: ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин», – цитирует сообщение самарских властей РИА «Новости».

Чудайкин умер из-за обострения хронических заболеваний, уточнили в региональном правительстве.

Владимир Иванович Чудайкин оставался последним живым Героем Советского Союза третьей ударной армии, бойцы которой установили Знамя Победы над Рейхстагом. 1 мая 1945 года в составе штурмовой группы его танк уничтожил несколько огневых точек противника и прорвался к зданию Рейхстага. Чудайкин получил ранение, но остался в строю и поддерживал пехоту огнем из танкового орудия.

После окончания войны Владимир Иванович остался служить в армии, а через некоторое время устроился работать на Куйбышевский металлургический завод, где проработал почти 40 лет. 24 февраля 2020 года Чудайкину исполнилось 95 лет.

Соболезнования родным и близким Чудайкина выразил губернатор региона Дмитрий Азаров. «Для меня уход Владимира Ивановича – огромная личная утрата. С детских лет знал историю подвига героя, а впоследствии был горд личным знакомством. Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам», – сказал он.

Также соболезнования выразили командование Центрального военного округа и дислоцированное в Самарской области управление 2-й гвардейской общевойсковой армии.