Пригожин подал к соратнику Навального иск на 5 млн рублей

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20 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия решают судьбу нефти

Россия и Саудовская Аравия могут скорректировать сделку ОПЕК+ Pavel Golovkin/АР/ТАСС
Сразу два телефонных разговора между Владимиром Путиным и саудовским принцем переполошили рынки. В последний раз такое было в апреле накануне заключения новой сделки ОПЕК+, которая помогла нефти выйти из ценового пике. Что же на этот раз обсуждают лидеры двух стран и что ждет нефть? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Москва и Пекин стали целями для нового супероружия США

Появление супердальнобойных пушек обещает революцию в сфере вооружений современных ВМФ Global Look Press
ВПК США заканчивает создание рельсотронной пушки SLRC, пишет издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в Пентагоне. Для пушки создан революционный ракетный снаряд, которым, как хвастается журнал, с недосягаемых для ответного удара позиций можно будет «обстреливать Москву». Действительно ли у США появилось столь опасное оружие? Подробности...
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У «Большой Украины» есть немалые препятствия

В границы «Соборной Украины» включают Крым, юг Белоруссии и Кубань Alex Tora/Wikipedia
«Вернуть Крым через Белоруссию» призвал один из видных украинских националистов, экс-представитель Киева на минских переговорах Роман Бессмертный. Лозунг абсурдный лишь на первый взгляд, считают эксперты: Бессмертный предлагает возвратить потерянные земли с помощью «мягкой силы». Но реализовать эти планы Украина не сможет сразу по нескольким причинам. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мама не научила больными дома сидеть?

Алексей Федоров, кардиохирург
Не смотришь телевизор, где с утра до вечера говорят, что маски нужны прежде всего заболевшим? И что в городе бушует не «обычное ОРВИ», а коварный ковид. Или имеешь свое мнение космического масштаба и не менее космической глупости? Потеря денег на больничном лучше, чем сиротская пенсия для детей. Подробности...

Вы за провокаторов или за террористов?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм – наш общий враг. Однако из этого не следует, что мы должны сделать из похабного журнала «Шарли Эбдо» с его похабными карикатурами знамя европейской цивилизации. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
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    Пригожин подал к соратнику Навального иск на 5 млн рублей

    20 октября 2020, 12:12

    Текст: Евгения Шестак

    Бизнесмен Евгений Пригожин подал судебный иск на 5 млн рублей в отношении соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, который оклеветал предпринимателя в соцсети, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

    «Взыскать с Волкова Леонида Михайловича (...) компенсацию морального вреда, причиненного распространением недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина Евгения Викторовича, в размере 5 млн рублей», – говорится в тексте иска, опубликованного компанией во «ВКонтакте».

    Также Пригожин просит суд обязать Волкова опровергнуть недостоверную информацию и удалить ее. Речь идет о публикации Волкова, в которой утверждается, что бизнесмен связан с гибелью российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР в 2018 году.

    Отмечается, что истец «не является особо опасным преступником, не совершал описываемое в публикациях (...) и не имеет какого-либо отношения к содержанию и финансированию незаконного вооруженного формирования (ЧВК)».

    30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости максимально ускорить расследование. В ведомстве отметили, что в министерство юстиции и по правам человека ЦАР были направлены запросы об оказании правовой помощи по уголовному делу. Ранее стало известно, что в причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

    Напомним, в январе официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах этого преступления.


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