Пригожин подал к соратнику Навального иск на 5 млн рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин подал судебный иск на 5 млн рублей в отношении соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова, который оклеветал предпринимателя в соцсети, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

«Взыскать с Волкова Леонида Михайловича (...) компенсацию морального вреда, причиненного распространением недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина Евгения Викторовича, в размере 5 млн рублей», – говорится в тексте иска, опубликованного компанией во «ВКонтакте».

Также Пригожин просит суд обязать Волкова опровергнуть недостоверную информацию и удалить ее. Речь идет о публикации Волкова, в которой утверждается, что бизнесмен связан с гибелью российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР в 2018 году.

Отмечается, что истец «не является особо опасным преступником, не совершал описываемое в публикациях (...) и не имеет какого-либо отношения к содержанию и финансированию незаконного вооруженного формирования (ЧВК)».

30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости максимально ускорить расследование. В ведомстве отметили, что в министерство юстиции и по правам человека ЦАР были направлены запросы об оказании правовой помощи по уголовному делу. Ранее стало известно, что в причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Напомним, в январе официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах этого преступления.