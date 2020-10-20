Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,12%, до 77,76 руб., курс евро – на 0,14%, до 91,52 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.03 курс доллара находился на уровне 77,77 руб. (+0,14%), евро рос до 91,54 руб. (+0,16%).

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