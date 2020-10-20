Росприроднадзор подтвердил отсутствие радиоактивных захоронений в России

В России нет радиоактивных захоронений, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Комментируя заявление возглавляющего Росатом Алексея Лихачева о том, что таких захоронений в России нет, Радионова отметила, что в этом вопросе у них с Лихачевым «нет разногласий». Она подтвердила, что «именно радиоактивных нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Напомним, Росатом собрался поднять со дна Северного Ледовитого океана реакторы с отработанным ядерным топливом с затонувших атомных подлодок и ледокола «Ленин».