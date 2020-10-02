Мишустин прокатился на комбайне

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область посетил завод «Ростсельмаш», осмотрел произведенную технику и прокатился за рулем комбайна.

Мишустин вместе с гендиректором предприятия Валерием Мальцевым осмотрел технику, произведенную на заводе. Также премьер сел в кабину комбайна Torum 785 и совершил поездку по территории «Ростсельмаша», передает ТАСС.

Затем у премьера запланирована встреча с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В поездке его сопровождает глава Минпромторга Денис Мантуров.

Комбайновый завод «Ростсельмаш» был основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. На данный момент это крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующий более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка.

Продукция завода поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В группу «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику.