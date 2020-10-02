В России создали улавливающий в воздухе коронавирус прибор

В местах массовых скоплений людей, включая метро, пункты досмотра в аэропортах, появятся комплексы по выявлению опасных патогенов, которые смогут улавливать в том числе коронавирус, сообщил заведующий отделом природно-очаговых инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Артем Ткачук.

«Перед нами автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов. Это устройство, которое позволяет определить наличие в воздушной среде до 86 мишеней – патогенов биологических агентов совершенно разной природы – вирусов, бактерий, токсинов. Пилоты по размещению этого оборудования у нас начинаются с октября», – приводит слова ученого ТАСС.

Такие устройства уже устанавливают в объектах транспорта, в местах массового скопления людей. Эти устройства необходимы для предотвращения проникновения вируса в человеческую популяцию, уточнил он.

Прибор способен работать без прямого участия человека, в режиме 24/7 оценивать появление в воздухе патогенов. Устройство позволяет охватить площадь не меньше 100 квадратных метров. Его также можно подключать к системам вентиляций зданий, это позволит контролировать большое здание или сооружение целиком.

Девайс способен проводить анализ, сопоставимый с биологической лабораторией, но без участия человека, сказал Ткачук. Анализ проводится от одного до двух часов. В нем есть также специальный датчик, отслеживающий превышение опасной концентрации аэрозолей, который может сработать в течение нескольких секунд.

«После поступления сигнала о превышении опасной концентрации вируса, бактерии или токсина, запускается специфический анализ, который проводит уже углубленный анализ пробы и может ответить на вопрос, что это конкретно за вид патогенного биологического агента, и принять те или иные меры в зависимости от выявленного патогена», – указал Ткачук.

При обнаружении опасных концентраций на борту самолета могут быть предприняты карантинные меры, пока самолет находится в воздухе.

Ученый пояснил, что производство приборов ведется по принципу частно-государственного партнерства с участием ведущих российских предприятий.

«Мощность производства у нас достаточная для того, чтобы обеспечить всех клиентов, которые хотят разместить это оборудование на своих площадях», – заверил он, пояснив, что речь идет о сотнях точек. Также интерес проявляли и за рубежом, прорабатывается возможность поставок в другие страны.

Ткачук отметил, что прибор может также выявлять и опасные химические вещества. Этими устройствами планируют оснастить основные станции метро.

«Это как раз тот объект, который требует постоянного мониторинга, поскольку это огромное число людей, проходящих в час и в день», – сказал представитель центра Гамалеи.

Комплексы могут быть как стационарными, так и компактными, которые смогут помещаться в чемодан. На данный момент завершаются опытно-конструкторские работы, в конце года предполагается выпустить серию приборов.

Точность прибора и технические характеристики сопоставимы с аналогичными приборами, которые применяются в лабораториях.

«Прибор построен на проверенных технологиях – это и метод полимеразной цепной реакции, который все сейчас знают, с помощью него выявляются в том числе коронавирус и десятки других инфекционных агентов. Также у прибора есть модуль по определению с помощью общего иммунологического анализа», – заключил Ткачук.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.