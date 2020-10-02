Россияне с застрявшего в порту Бейрута судна смогли вернуться домой

Работники российского посольства в Ливане помогли двум российским членам экипажа «Капитан Нагдалиев», оставленного владельцем в порту Бейрута, вернуться домой, сообщил заведующий консульским отделом Руслан Мамаев.

«Второй помощник капитана Дмитрий Гутковский и повар Ирина Рожнова были сопровождены в четверг в аэропорт и отправлены самолетом в Россию. Долетели благополучно и уже позвонили нам, поблагодарили за оказанное им содействие в возвращении на родину», – сказал ТАСС Мамаев.

Вопрос выплат долгов по зарплате будет решаться в судебном порядке, уточнил он. Для иска против судовладельца команда судна наняла адвоката.

«Капитан Нагдалиев», принадлежащий турецкой компании Palmali, находится в порту Бейрута с 12 мая из-за решения суда об аресте судна, которое ходит под мальтийским флагом. В августе второй помощник капитана Дмитрий Гутковский сообщал, что экипаж не получает зарплату несколько месяцев, турецкий судовладелец не отвечает на звонки. Экипаж состоит из 12 человек, в том числе двух россиян и 10 граждан Азербайджана.

Мамаев также затронул тему международного ордера на арест двух россиян – владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в порт Бейрута 2700 тонн аммиачной селитры. Собеседник уточнил, что Ливан должен будет оповестить российских дипломатов, если ливанские власти захотят арестовать этих людей.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6000 пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.

При этом журналисты OCCRP выяснили, что настоящим собственником корабля Rhosus, доставившим в порт Бейрута 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, был не россиянин Игорь Гречушкин, а киприот Хараламбос Маноли.