Хорватия обвинила США в попытке «пропихнуть американские самолеты»

Президент Хорватии Зоран Миланович пожаловался на давление США в вопросе обновления парка боевых истребителей.

В пятницу состоится визит главы Госдепа Майкла Помпео в хорватский Дубровник, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Хорватии.

Миланович заявил, что Помпео приезжает, собираясь «пропихнуть американские самолеты».

«Это говорю я, который утверждал, что американские товары должны быть приоритетом», – заявил Миланович.

По его словам, глава Госдепа «приезжает в то время, когда уже практически открыты предложения» других государств.

Миланович отметил, что с американцами, по его мнению, «никто об этом не посмел бы разговаривать, это своего рода давление». Он отметил, что американцы приезжают за две недели до выборов в США.

«Этот визит должен был произойти раньше», – сказал Миланович.

Хорватия решила обновить парк боевых истребителей, состоящий сейчас из советских МиГ-21. Свои предложения в Загреб направили также Франция, Швеция и Израиль.

В сентябре Помпео раскритиковали за посягательство на независимость Бразилии. Председатель нижней палаты парламента Бразилии депутат Родригу Майя посчитал неуместным визит Помпео в штат Рорайма на границе с Венесуэлой за «46 дней до выборов президента США».

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