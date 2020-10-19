Акция по очистке рек в Ингушетии собрала около 5 тыс. экоактивистов

В экомарафоне по очистке рек в Ингушетии «Чистые берега» приняли участие около 5 тыс. человек, сообщил министр природных ресурсов республики Магомед Евлоев.

Экоактивисты провели субботник на восьми реках Ингушетии, очистив 50 км, передает ТАСС.

«Впервые субботник велся с соблюдением правил раздельного сбора мусора по пяти фракциям. Ингушетия все предыдущие годы занимала лидирующие позиции в реализации проекта «Вода России», и сегодня в нашем экомарафоне принимают участие специально прибывшие из Москвы гости – представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова и актриса и ответственный эковолонтер Юлия Михалкова», – отметил Евлоев.

Также в субботнике принял участие премьер республики Владимир Сластенин, который отметил необходимость воспитания в детях любви к природе и бережного отношения к окружающей среде. Участниками марафона стали не только представители старшего поколения, но и молодежь.

Во время проведения экомарафона были разыграны 12 призов. На разных участках очищаемой территории были разложены бутылки, в которых самые удачливые волонтеры нашли вложенные записки с названием таких призов, как наушники, внешние жесткие диски, беспроводные и портативные зарядные устройства.

Акция «Вода России» по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция стала частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (входит в нацпроект «Экология»). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. гектаров рек, озер и водохранилищ.