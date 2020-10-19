Заслуженный учитель РФ раскритиковал идею стандарта проведения дистанционного урока

В России уже существуют стандарты проведения школьного урока, которые учитель лишь корректирует для проведения занятия в дистанционной форме, поэтому разрабатывать и вводить новый – нет никакой необходимости, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Эксперты Института прогрессивного образования предлагают в России разработать и ввести стандарт проведения дистанционного урока. По их словам, это необходимо для того, чтобы помочь ученикам организовать рабочий процесс, поскольку во время всеобщего домашнего режима периодически детям приходилось самостоятельно изучать тот или иной материал.

«Этот стандарт – излишен, само предложение весьма приблизительное, надуманное. У нас уже имеются апробированные стандарты проведения уроков. Дистанционное обучение лишь корректирует существующие традиционные нормы обучения. И данную коррекцию способен провести сам педагог, без подключения каких-либо иных структур», – говорит Снегуров.

Он рассказывает, что прежде всего выполняется базовая программа по предмету, при которой все школьники получают примерно одинаковый багаж знаний. Причем, все известные нормативы должны, пусть в несколько трансформированном виде, присутствовать и на дистанционном уроке.

«Что еще можно существенного внести, кроме каких-то усовершенствований в саму трансляцию, – я не представляю. Такое предложение только увеличит бюрократическую составляющую педагогического процесса. А вот как раз сейчас, в эту тревожную пору, нам, учителям, не нужна такая дополнительная бюрократическая нагрузка», – считает собеседник.

Дистанционное обучение не изменяет и не заменяет уже существующий Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), утверждает учитель.

«Методика и приемы тоже остаются прежними, претерпевая лишь адаптацию к дистанционной форме, педагогический инструментарий не отменяется (напомню, что частичное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) практикуется достаточно давно), поэтому здесь также не нужны изменения», – уверен Снегуров.

Эксперт также подчеркивает, что, возможно, такое предложение родилось из-за жалоб от родителей, которым сейчас приоткрылась «тайна педагогики», когда урок «пришел» в семью. Педагог объясняет, что качество урока, его полноценность, в первую очередь, зависело и ныне зависит от учителя, поскольку преподаватели бывают разной квалификации.

Ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как следует правильно организовать дистанционное обучение школьников. По его словам, школы к этому полностью готовы.