В Москве задержали истязавшую 90-летнюю женщину сиделку

В Москве полицейские задержали сиделку, которая истязала 90-летнюю бабушку, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД по району Раменки г. Москвы задержали 42-летнюю женщину, работавшую сиделкой, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке», – цитирует РИА «Новости» Волк.

В полицию с заявлением обратился мужчина, который утверждал, что его 90-летняя бабушка, возможно, подвергается истязаниям со стороны сиделки. По результатам проверки информация нашла подтверждение, полиция задержала подозреваемую в квартире на Мичуринском проспекте.

«Установлено, что сиделка на протяжении длительного времени систематически избивала свою подопечную. Пожилая женщина ввиду тяжелого заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание», – добавила Волк.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве скончалась 92-летняя пенсионерка, она якобы оставила предсмертную записку, в которой указала причиной смерти свою сиделку из центра соцобслуживания. Позже в департаменте труда и соцзащиты заявили, что информация СМИ о том, что сиделка, следившая за пожилой женщиной, нанята департаментом, не соответствует действительности.