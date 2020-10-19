Штаб Трампа посоветовал не перебивать Байдена на дебатах

Команда предвыборного штаба посоветовала президенту США Дональду Трампу не перебивать на дебатах Джозефа Байдена, соперника Трампа на выборах главы американского государства.

Трампу рекомендовано говорить спокойнее и больше шутить. Штаб Трампа хочет, чтобы Байден «выглядел старчески болтливым» и выдавал путанные риторические суждения. Источники Axios считают, что главе государства нужно «позволить людям проголосовать за него (Трампа)» и «не спасать» Байдена. При этом от Трампа ждут, что президент США поднимет тему разоблачительных материалов СМИ о сыне Байдена Хантере, передает ТАСС.

Напомним, речь идет о скандале вокруг переписки Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Первые дебаты Трампа и Байдена удостоились от избирателей и наблюдателей таких эпитетов, как «худшие президентские дебаты в истории Америки», «самая низкая точка в американской политической культуре в моей жизни».

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