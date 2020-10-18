Саратовские врачи оценили состояние двух выброшенных матерью из окна девочек

Две девочки, выброшенные матерью из окна третьего этажа, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина.

«Две девочки из одной семьи поступили вчера днем в Клиническую больницу имени Миротворцева с травмами после падения с высоты. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное», – сказала она ТАСС.

Напомним, в региональной прокуратуре накануне сообщили, что, по предварительной информации, мать выбросила двух детей пяти и восьми лет с третьего этажа многоквартирного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего нанесла себе ножевое ранение в грудь. Все трое госпитализированы.