Трамп обещал «установить мир с позиции силы» Трамп признался в любви к «премьер-министру Макрону» 18 октября 2020, 07:41 Текст: Антон Антонов

Президент США Дональд Трамп ошибочно назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона премьер-министром. В штате Мичиган Трамп похвастался тем, что «остановил Парижское соглашение по климату». При этом он заявил: «Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение?». По словам Трампа, «дела у соглашения не очень». Сейчас правительство Франции возглавляет Жан Кастекс, передает ТАСС. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что избирательная кампания становится тем грязнее, чем ближе день голосования. И Трампа, и его соперника Джо Байдена обвиняют в слабоумии. Их первые дебаты удостоились от избирателей и наблюдателей таких эпитетов, как «худшие президентские дебаты в истории Америки», «самая низкая точка в американской политической культуре в моей жизни».

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