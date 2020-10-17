Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу

Выводы датских ученых о том, что люди со второй и четвертой группами крови подвержены более тяжелому протеканию заболевания коронавирусом, выглядят сомнительными, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Андрей Погорелов.

«У большинства людей на нашей планете вторая группа крови – она является самой распространенной. И если проводить анализ по всем заболеваниям в мире, то больше всего таких людей будет со второй группой крови, поэтому четкой корреляции на данный момент нет», – сказал Погорелов газете «Вечерняя Москва».

По его словам, у COVID-19, как и других вирусов, в общей популяции группа крови не имеет принципиального значения. Она может быть важна только при донорстве компонентов крови, но не при заболеваемости. Он также отметил, что кровь ребенка имеет те же компоненты, что и кровь взрослого, однако последние имеют больше факторов риска для инфицирования и тяжелого течения болезни.

«Наиболее сложно болеют люди старше 65 лет, поскольку в силу того, что к этому возрасту мы накопили багаж сопутствующих заболеваний, коронавирус, который накладывается поверх хронических недугов, усложняет процесс восстановления и лечения», – сообщил инфекционист.

Погорелов подчеркнул, что для окончательных выводов по влиянию группы крови на осложнения при коронавирусенужны дополнительные исследования глобального уровня.

Ранее датские ученые пришли к выводу, что со второй и четвертой группами крови подвержены более тяжелому протеканию коронавирусной инфекции, чем пациенты с первой и третьей группами.

В октябре российские ученые доказали эффективность нейтрализующих коронавирус антител.

В России за прошедшие сутки выявили 14,9 тыс. случаев коронавируса.

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