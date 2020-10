«Лагеря выживания» решили открыть в США в день выборов Трамп сказал, кто популярнее него в мире 16 октября 2020, 14:44

Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, рассказал, кого считает известнее самого себя. «На днях кто-то сказал мне: «Ты самый знаменитый человек в мире». Я ответил: «Нет, не я». Меня спросили: «Кто более знаменит?» Я сказал: «Иисус Христос», – привел слова американского президента в своем Twitter журналист Аарон Рупар, опубликовав видео с предвыборного митинга Трампа. "Someone said to me the other day, 'you're the most famous person in the world by far.' I said, 'no I'm not' ... they said, 'who's more famous?' I said, 'Jesus Christ'" -- Trump pic.twitter.com/KaGTYIHdxO — Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2020 Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, итоги выборов президента США определят не простые американцы и даже не коллегии выборщиков, которые, согласно американскому избирательному праву, голосуют за кандидатов в президенты. Кампания-2020 в США может завершиться во «втором туре» в суде, предсказывают эксперты.

