Онищенко развеял мифы о коронавирусе

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе, в том числе опроверг мнение о том, что маски не спасают от COVID-19.

Онищенко напомнил, что маска удерживает капли слюны, которые при разговоре, дыхании, чихании, кашле могут донести вирус до других людей. В интервью «Парламентской газете» он подчеркнул, что маски нужно носить обязательно.

Говоря невозможности заболеть COVID-19 во второй раз, парламентарий подчеркнул, что иммунный ответ вырабатывается в любом случае – даже при бессимптомном течении коронавируса. Однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет: уже известен первый случай смерти после повторного заражения инфекцией.

Третий распространенный миф заключается в том, что в России эпидемии коронавируса вовсе нет. Онищенко отметил, что это заблуждение, поскольку наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания. Более того, COVID-19 распространился в 188 странах из чуть больше двухсот на Земле, напомнил он.

Напомним, в четверг эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест.

За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти россиян (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва – 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье – 439.