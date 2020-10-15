В России за сутки выявили 13,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлен 13 754 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3942, Санкт-Петербурге – 638, Московской области – 439.

Всего в стране выявлено 1 354 163 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 048 097 человек, из них 8392 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 23 491 человек.

Накануне, 14 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 231. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 477.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.