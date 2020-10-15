Собянин: Москвичи стали ответственнее относиться к ношению масок и перчаток

Власти Москвы уверены, что горожане стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин на телеканале «Россия 1».

«У нас соблюдение масочного режима радикально изменилось по сравнению с тем, что было месяц тому назад», – передает ТАСС его слова.

Мэр подчеркнул, что граждане от 65 лет и люди с хроническими заболевания тоже услышали рекомендации. «В большинстве мы видим их минимальное передвижение по городу. Мы делаем все, что можем, чтобы сгладить пики заболеваемости и дать возможность нормально функционировать медицине и ограничиться этими мерами, не прибегая к остановке экономики», – добавил Собянин.

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Ранее в Москве изменили правила доступа работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести утра. Туда можно будет попасть только при регистрации номеров телефонов.

Кроме того, департамент транспорта Москвы сообщил, что в столице ужесточаются требования по масочно-перчаточному режиму для общественного транспорта.

До этого из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице мэр Москвы Сергей Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.

Накануне, 14 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 тыс. 231. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 477. Всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.

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