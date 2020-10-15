Мишустин выбрал подопечную из числа победителей конкурса «Лидеры России»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что среди победителей конкурса «Лидеры России» своей подопечной избрал учительницу Людмилу Некрасову из Новосибирска.

«Хочу поделиться с вами, что среди победителей конкурса «Лидеры России» в этом году своей подопечной я выбрал тоже учительницу – Людмилу Андреевну Некрасову из Новосибирска. Рассчитываю, что она, как и каждый из вас, будет активно принимать участие в работе по совершенствованию системы российского образования», – приводит слова премьера Telegram-канал «Россия – страна возможностей».

Он подчеркнул, что государство уделяет теме образования особое внимание, среди национальных целей и задач, которые поставил президент – вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.

«Национальный проект «Образование» в масштабах всей страны – один из важнейших. В соответствии с ним совершенствуется система обучения и повышения квалификации. Строятся новые школы, кванториумы, технопарки. Модернизируется система подготовки в колледжах и вузах. Это тем более важно сейчас, когда мы вступили в новую, цифровую эпоху и активно используем инновационные технологии во всех сферах», – отметил премьер на вручении премий правительства в области образования.