Меркель заявила о неготовности Германии к новому локдауну

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель заявила, что Германия не может себе позволить нового локдауна из-за второй волны распространения нового коронавируса.

«Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более 250 млрд евро. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями», – приводит слова Меркель ТАСС. Канцлер уточнила, что «речь идет не только о системе здравоохранения».

Меркель подчеркнула, что Германия находится «в критической стадии» борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. Она также отметила, что ее беспокоит «экспоненциальный рост» числа новых случаев заражения.

Глава правительства ФРГ признала, что результаты встречи с премьер-министрами федеральных земель не в полной мере ее удовлетворяют. В частности, канцлер и главы регионов не смогли достигнуть единодушия по вопросу введения единого запрета на размещение граждан из так называемых зон риска – районов, где в течение недели число инфицированных превышает 50 на 100 тыс. жителей. «Его в действительности непросто реализовать», – сказала Меркель. Эта тема будет обсуждаться после осенних каникул, которые начались на текущей неделе в нескольких землях.

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По оценке берлинского института вирусологии имени Роберта Коха, в Германии по состоянию на утро среды выявлено более 334 тыс. случаев коронавируса, суточный прирост составил 5132 случая и оказался максимальным за последние шесть месяцев. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, во вторник в Берлине выявили рекордное число случаев коронавируса. В первой половине 2020 года население Германии сократилось впервые за 10 лет.

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