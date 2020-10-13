Население Германии сократилось впервые за 10 лет

Население Германии сократилось впервые за десять лет в связи с пандемией коронавируса, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные федерального статистического агентства.

Согласно данным статистического агентства, за первую половину 2020 года число людей, проживающих в Германии, сократилось на 40 тыс. человек. На данный момент в стране насчитывается 83,1 млн жителей, передает «Интерфакс».

Сокращение населения связывают с резким спадом притока иммигрантов в связи с пандемией коронавируса. Данные показывают, что за первые шесть месяцев этого года число иммигрантов, приезжающих в Германию, уменьшилось на 29%.

Отмечается, что в течение нескольких лет низкий уровень рождаемости в ФРГ компенсировался высокими показателями иммиграции.

Ранее международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала, что к концу столетия численность населения Украины может сократится на 68% и составить 17 млн человек. Такой расклад событий ждет не только украинцев – на 50% и больше сократится население Японии, Таиланда и Испании. Скорее всего в 2100 году количество людей старше 80 и младше 15 лет в этих странах вырастет и составит более 25%.