Рубль подешевел к доллару и вырос к евро Рубль подешевел к доллару и евро 14 октября 2020, 10:12 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 21 копейку – до 77,26 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки, составив 90,69 рубля. Стоимость нефти снижается до 42,2 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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