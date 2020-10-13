Путин обсудил рынки энергоносителей с принцем Саудовской Аравии

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого обсуждался вопрос важности продолжения совместной работы.

Путин и Бен Сальман Аль Сауд обсудили текущую ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Они подчеркнули важность продолжения совместной работы, в том числе в формате «ОПЕК+», сообщается на сайте Кремля.

Также отмечается, что стороны дали позитивную оценку нынешнему уровню двусторонних отношений и выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества в самых разных областях.

Напомним, страны ОПЕК+ 12 апреля заключили соглашение о сокращении добычи нефти, которое предусматривает совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.